Euro sobe à espera de novos dados sobre a inflação

O euro subiu ontem face ao dólar, com o mercado à espera de conhecer novos dados sobre a inflação na zona euro e nos Estados Unidos.

Às 17:55 (hora de Lisboa), o euro negociava a 1,0875 dólares, quando na sessão anterior seguia a 1,0861 dólares.

Hoje foi divulgado que a confiança do consumidor nos Estados Unidos aumentou em maio, após três meses consecutivos de quedas, embora os norte-americanos ainda estejam preocupados com a inflação e com as taxas de juro.

Segundo a pesquisa mensal elaborada por The Conference Board, o índice de confiança do consumidor subiu em maio para 102 pontos, depois de ter ficado em 97,5 pontos no mês anterior. Os analistas esperavam que recuasse.

Os consumidores da zona euro baixaram em abril a sua previsão de inflação para o próximo ano em uma décima de ponto percentual, para 2,9%, o nível mais baixo desde setembro de 2021, foi hoje anunciado.

Ainda esta semana serão publicados os dados mais recentes sobre a inflação nos países da zona euro e nos Estados Unidos.

A inflação na zona euro ficou inalterada em 2,4% no mês de abril, na comparação homóloga, interrompendo uma série de três meses consecutivos de quedas, segundo dados do Eurostat, gabinete de estatísticas da União Europeia.

Divisas...............ontem.............segunda-feira

Euro/dólar............1,0875.................1,0861

Euro/libra............0,85108...............0,85046

Euro/iene.............170,71.................170,40

Dólar/iene............156,98.................156,89