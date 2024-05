Cafôfo mantém esperança em ser presidente do Governo e critica “leilão de lugares”

Paulo Cafôfo não se dá por derrotado, mesmo sendo informado que PSD e CDS-PP já concertaram acordo para viabilizar governo.

O líder do PS/M insiste que os “resultados eleitorais demonstram que a maioria dos madeirenses deseja uma mudança política aqui na Região” e é perante esse argumento que foi assegurar ao Representante da República que “existe a possibilidade de haver uma solução governativa alternativa a aquela que actualmente existe”, ou seja “dizer que estamos disponíveis” referindo-se ao compromisso de entendimento, ontem celebrado, entre o PS e o JPP.

É com base nessa declaração de princípios que o líder socialista insiste que reunir melhores condições que Miguel Albuquerque para ser indigitado a formar governo, até porque, ainda alimenta a expectativa que a declaração de princípios venha a ser ampliada pelos restantes partidos que assim o queiram, excepto PSD e Chega.

Evitou sempre responder às posições de ‘não adesão’ à proposta do PS/JPP já hoje manifestadas pela maioria dos partidos com assento parlamentar, mas não deixou de reconhecer que o quadro parlamentar é “matematicamente difícil”. Ainda assim “achamos que temos a mesma legitimidade do que o PSD”, razão para não se dar por derrotado.

Entende que só com o PS/JPP será possível assegurar uma “solução de governo estável”.