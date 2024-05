Élvio Sousa admite que “provavelmente” Albuquerque será indigitado presidente do Governo

Numa longa declaração – quase meia hora – Élvio Sousa admitiu que “provavelmente” Miguel Albuquerque será o candidato indigitado para formar Governo. Embora tenha salientado que “está tudo aberto”, não deixou de reconhecer que nesta altura a tendência comece a inclinar para o PSD, tendo em conta os últimos desenvolvimentos envolvendo o CDS, que esta manhã já esteve reunido com Albuquerque.

O líder do JPP mostrou-se surpreendido que Paulo Cafôfo tenha contactado José Manuel Rodrigues para reforçar a declaração de interesses ontem assumida entre o PS e o JPP, tendo por objectivo apresentar um governo alternativo.

Critica os partidos que optaram por ficar “sentados no divã, como estão aí alguns partidos a dizer que não querem uma coisa nem nada”, para concluir que “a história não ia perdoar que nós (JPP) ficássemos impávidos e serenos sem tentar uma abordagem diferente”.

Sobre aqueles que “já manifestaram, provavelmente, apoio a Miguel Albuquerque”, reconhece que “é a democracia a funcionar”, embora critique José Manuel Rodrigues por ter recebido “um par de andarilhos para usar na Côrte”, no que reconhece ser um caminho de entendimento entre o PSD e o CDS-PP.

Élvio Sousa voltou a tecer duras críticas ao cabeça-de-lista do PSD. Disse mesmo que Miguel Albuquerque está “conspurcado” com os alegados casos de corrupção, sobretudo por ter ficado “horrorizado com a leitura do processo anterior” que classifica de “manual de alegado de roubo. Quem quiser aprender a roubar, que leia aquilo”, aconselhou.