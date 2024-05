Marcelo espera que resultado permita aprovação do Orçamento regional

O Presidente da República afirmou hoje esperar que haja uma forte participação nas eleições de domingo para a Assembleia Legislativa Regional da Madeira e que o resultado permita a aprovação do Orçamento regional.

"Eu em relação à Madeira espero que haja uma forte participação eleitoral, como espero nas eleições europeias", declarou Marcelo Rebelo de Sousa, em resposta aos jornalistas, à saída de uma iniciativa no Hub Criativo do Beato, em Lisboa.

Confrontado, depois, com críticas que lhe foram dirigidas pelo presidente do Governo Regional da Madeira, Miguel Albuquerque, que se recandidata pelo PSD, o chefe de Estado assumiu-se como "responsável por tudo" enquanto "garante regular do sistema".

"E eu não omito que tive de tomar decisões que não esperava, em simultâneo. Eu dissolvi três vezes [a Assembleia da República e os parlamentos regionais dos Açores e da Madeira] no espaço de dois meses, duas delas por causa de crises na justiça, de processos judicias, outra por uma crise que já está superada", referiu.

Marcelo Rebelo de Sousa salientou que "nos Açores acaba de ser votado o Orçamento, quer dizer que foi superada com a eleição a crise, há Governo e o Governo votou o Orçamento que tinha provocado a crise".

"Eu espero que na Madeira a solução que venha a sair da vontade dos madeirenses possa permitir também isso, que rapidamente haja o Orçamento que não foi possível votar anteriormente. A nível nacional, já sabem que aquilo que eu espero: que haja estabilidade e essa estabilidade permita votar o Orçamento para o ano que vem. Vamos ver se isso acontece", acrescentou.