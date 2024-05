Iglésias acredita na chegada do PS ao Governo

O vice-presidente do PS-Madeira, Miguel Iglésias, escreveu a militantes do partido, através de um grupo de WhatsApp, em que apela à “resiliência” e mostra a convicção de que é possível o PS vir a liderar o Governo Regional.

Entende que Miguel Albuquerque não se vai manter no Governo e que, com a saída, será a vez, subentende-se, de Paulo Cafôfo. Um processo que pode “demorar semanas, meses", alega.

Conheça a mensagem enviada:

“Camaradas, isto vai ser um processo por etapas e muito complexo. Ninguém tem 24 deputados neste momento. Ninguém. E portanto, o mais provável é o Representante da República nomear primeiro Albuquerque para formar governo. O que nós sabemos desde já é que uma moção de confiança apresentada por Albuquerque não será aprovada. E portanto, é preciso lutar e criar as condições para depois ter a nossa ‘chance’ de ser nomeados pelo RR e apresentar à ALRAM. O Presidente do PS Madeira está a fazer tudo ao seu alcance para isso aconteça. Isto vai demorar semanas meses. Precisamos de resiliência e do apoio de todos e todas.”