Deputados do PS-M na República ausentes da audição sobre subsídio de mobilidade

Os dois deputados do PS-M na Assembleia da República, Paulo Cafôfo e Miguel Iglésias, não marcaram presença na audição desta tarde ao ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

A audição sobre o subsídio social de mobilidade, por requerimento dos socialistas, sobre 'Subsídio Social de Mobilidade' decorreu na comissão de Economia, Obras Públicas e Habitação.

Uma matéria de relevante interesse para a Região que motivou intervenções do deputado madeirense eleito por Lisboa, Carlos Pereira, e do deputado do PSD-M, Paulo Neves, e que também foi seguida de perto pelo social-democrata Pedro Coelho.

Coube ao deputado eleito por Lisboa desafiar o ministro a estudar a descentralização do modelo para a gestão regional, mantendo o financiamento na república. Pinto Luz prometeu analisar a proposta de Carlos Pereira, que também defendeu a possibilidade de ser a Região a fazer o concurso de concessão da rota Porto Santo/Madeira.

Por seu lado, Paulo Neves lembrou que na Região já há bons exemplos em matéria de subsídio de mobilidade, já que nas viagens na linha Madeira-Porto Santo, os residentes só pagam à cabeça o que lhes cabe, não tendo de adiantar dinheiro para depois serem reembolsado. Uma boa prática que o ministro vai ter em conta.

O ministro garantiu que grupo de trabalho de revisão do modelo em vigor tem relatório pronto a 15 de Setembro, prevendo que as alterações no sentido de melhorar o que está em vigor serão implementada até final do ano.