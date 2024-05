"Estamos preparados para governar"

Rubina Leal foi a porta-voz da reunião da Comissão Política do partido - João Cunha e Silva, presidente da Mesa do Conselho Regional do PSD-M, foi a grande ausência - que visou analisar os recentes resultados eleitorais.

"Queremos, antes de mais, de agradecer aos madeirensesate por mais esta vitória. Esperamos apresentar até ao mês de Julho o orçamento regional e programa de governo. Esta Comissão Política aprovou o mais importante que é estabilidade. Aprovou naturalmente este acordo de governação."