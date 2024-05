Eduardo Jesus acredita que só no final da noite, com todas as freguesias apuradas, será possível ter uma ideia do cenário político da Madeira.

O secretário regional do Turismo e Cultura não concorda com a ideia de que o PSD seja muito penalizado, porque no limite da projecção da RTP o número de mandatos é semelhante.

O dirigente social-democrata pede serenidade e é isso que se regista na sede do PSD.