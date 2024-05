Comentadores da emissão televisiva do DIÁRIO entendem que “Chega atingiu o ocaso na Madeira”

Os comentadores da emissão televisiva do DIÁRIO entendem que o Chega é “um dos derrotados” da noite eleitoral da Madeira, já que não consegue crescer tal como o próprio partido desejava a previa, relativamente às Eleições Regionais de Setembro do ano passado. O professor Joaquim Sousa considera que “o Chega atingiu o seu ocaso”.

Já o economista Paulo Pereira entende que o “Chega foi buscar os descontentes, mas já não dá mais, além disso o André Ventura não está na Madeira”.

André Barreto, gestor e também comentador radiofónico no ‘Fecho de contas’, reforça que “o Chega criou uma expectativa diferente, eles é que iam surfar esta onda de descontentamento e isso basicamente não aconteceu”.

