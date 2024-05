PSD também venceu na freguesia em que Albuquerque nasceu há 63 anos

O PSD voltou no domingo a vencer as eleições legislativas regionais da Madeira na freguesia de São Pedro, no concelho do Funchal, onde o líder dos sociais-democratas madeirenses, Miguel Albuquerque, nasceu há 63 anos.

De acordo com dados oficiais provisórios, nas regionais de domingo o PSD obteve 36,13% dos votos e 19 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 47 deputados, sendo necessário 24 assentos para ter maioria absoluta.

Em segundo lugar, o PS conseguiu 11 eleitos, seguindo-se o JPP, com nove, o Chega, com quatro, o CDS-PP, com dois, e a IL e o PAN, com um deputado cada. Saem da Assembleia Legislativa, em relação à anterior composição, o BE e a CDU.

À semelhança do que aconteceu na maioria das 54 freguesias da Região Autónoma da Madeira, na freguesia de São Pedro o PSD foi o partido mais votado, com 1.162 votos (31,24%), seguido pelo PS, com 922 votos (24,79%).

Contudo, enquanto o PSD perdeu votos no domingo em comparação com as regionais de setembro de 2023 (menos 285), o PS subiu em número de votos (mais 38), passando de 884 para 922 (24,09% em 2023 e 24,79% no domingo).

A comparação é feita com base nos resultados oficiais provisórios das anteriores eleições, uma vez que os resultados finais publicados em Diário a República não são discriminados por freguesia.

A terceira força política mais votada na freguesia foi agora o JPP, que em 2023 tinha sido o quarto partido, duplicando o número de votos: passou de 304 (8,28%) para 611 (16,43%).

O Chega caiu de terceiro para quarto partido mais votado, perdendo quatro votos (passou de 323 em 2023, com 8,80%, para 319 no domingo, com 8,58%).

A IL manteve a quinta posição, mas perdeu 19 votos, passando de 165 para 146, enquanto o CDS-PP, que em 2023 tinha concorrido coligado com o PSD, arrecadou 128 votos.

Abaixo da fasquia dos 100 votos, a CDU (PCP/PEV) teve 91 (contra 146 em 2023) e o PAN 70 (tinha alcançado 97 nas últimas regionais).