PSD "irá encontrar a solução mais adequada para governar a região"

O presidente da Associação de Futebol da Madeira acredita que os resultados das eleições legislativas de ontem, que não garantem maioria ou estabilidade que o governo na madeira tem tido ao longo de quase 5 décadas, não afectarão nem o desporto regional nem o futebol de formação em particular, que é a área onde a AFM intervém. Rui Marote escusa falar sobre o futebol profissional que está sob tutela da Liga de Clubes.

"Porque qualquer que seja a solução do governo regional, julgo que terão em linha de conta todo aquele trabalho que tem sido feito ao longo dos anos", acredita. "Portanto, não tenho grande preocupação sobre os resultados", pese embora na altura quando foi ouvido (ontem à noite) ainda não tivesse os resultados finais.

"Mas julgo que o PSD, que continua a ser o partido com maior número de votos, naturalmente, será o PSD que irá encontrar a solução mais adequada para governar a região", defende. "E, nesse pressuposto, continuamos descansados com as políticas que, naturalmente, têm implementado e que espero continuem a implementar".

Sobre a área que tutela, o futebol regional (amador e de formação), Rui Marote, mesmo porque "o futebol profissional, como se sabe, não é do âmbito das associações, pertence à Liga e aos clubes numa negociação própria e, portanto, as associações têm a sua responsabilidade, que é o futebol não profissional e o sobre a área do futebol profissional naturalmente que não irei fazer nenhum comentário".

Questionado se não gostaria que houvesse uma mudança de paradigma no futebol regional, para tornar o futebol regional mais forte, mais competitivo, Rui Marote reforça que "com as políticas que existem actualmente, têm tentado e têm encontrado soluções para uma boa representação do futebol regional e, portanto, estamos satisfeitos com essas políticas e da nossa parte confiamos que os governos saberão na altura própria encontrar os melhores apoios para que as atividades desportivas, porque nós substituímos os governos em todas as ações e, portanto, julgo que o governo que sairá destas eleições saberá, naturalmente, encontrar connosco as soluções adequadas para que tudo funcione com a normalidade, como tem funcionado até o momento", concluiu o dirigente associativo.