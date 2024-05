“Fomos o verdadeiro vencedor da noite eleitoral”, diz Élvio Sousa

“Nós fomos sim o verdadeiro vencedor da noite eleitoral”, foram as primeiras palavras de Élvio Sousa, cabeça-de-lista e líder do JPP, depois de agradecer aos quase 23 mil eleitores que acreditaram no JPP.

Perante cerca de meia centena de militantes que encheram a sala, excluiu entendimentos com o PSD, mas também garantiu que não será pelo JPP que a Madeira ficará ingovernável.