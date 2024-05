Bernardo Gomes recebeu hoje o prémio relativo ao golo do mês de Abril - médio madeirense marcou o terceiro golo do Marítimo na vitória, 3-2, diante do Feirense na 31.ª jornada. “Estou muito feliz por ter marcado o golo da vitória. Agradeço às pessoas que votaram em mim», disse Bernardo Gomes à Liga Portugal.