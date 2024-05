Claque do Marítimo diz que Carlos André Gomes teve "acto infeliz e irreflectido"

A claque do Marítimo 'Fanatics 13' reagiu à agressão que um adepto sofreu do presidente do clube e da SAD, Carlos André Gomes, ontem á noite no regresso de Viseu, onde não conseguiu o lugar no playoff de acesso à I Liga. A referida claque, exige consequências, sem referir quais, realça que foi um acto infeliz e irreflectido.

"Os CSM Fanatics 13 vêm por este meio relembrar a toda a nossa massa associativa e adeptos em geral, que o nosso maior património são os nossos sócios maritimistas", começa o comunicado divulgado na página de Facebook. "Depois do que aconteceu ontem em termos desportivos e depois de falhar completamente os nossos objetivos, qualquer sócio tem direito a demostrar o seu descontentamento, seja dentro do estádio e fora dele", recorda.

Mais: "São os assalariados do clube que devem ser os primeiros a respeitar aqueles que acompanham a equipa, de norte a sul do país, única e exclusivamente para apoiar o Club Sport Marítimo. Conhecendo a postura do nosso presidente, temos a certeza que o que aconteceu no aeroporto foi um acto infeliz e irrefletido, mas que nunca poderá passar em branco."

Embora não especifique, possivelmente esperam um pedido de desculpas público de Carlos André Gomes, os Fanatics recordam que "nunca serão, nem da lista A, B ou C, nem do Carlos Pereira, Rui Fontes ou Carlos André. Os fanatics defenderão eternamente o nosso maior património porque este grupo foi criado pelo amor que sentimentos ao Club Sport Marítimo".

Por isso, garantem que "no dia em que estes nossos valores não sejam mais respeitados o melhor é mesmo arrumarmos as malas e dedicarmos à pesca, todos os fins de semana", ironizam.