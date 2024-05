Prémio Emanuel Rodrigues distingue trabalhos com importância para a RAM

Pelo quarto ano consecutivo, a Assembleia Legislativa da Madeira dá continuidade ao Prémio Emanuel Rodrigues, criado através das Resoluções n.os 29/2020/M e 30/2020/M do Parlamento madeirense, de 20 de julho.

A iniciativa tem como objetivo distinguir cidadãos ou conjuntos de cidadãos que, a título individual ou coletivo, tenham efetuado trabalhos que valorizem e relevem a importância da Autonomia e da Identidade Regional. Pretende reconhecer investigações e estudos nas mais variadas áreas (académica, literária, histórica, científica, Jornalística e artística) com importância para a Região Autónoma da Madeira.

O Prémio, no valor de 5 000,00€, será entregue no Dia da Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, a 19 de julho.

Esta distinção é, também, uma homenagem da Assembleia Legislativa da Madeira ao seu primeiro Presidente, Emanuel Rodrigues.

O Regulamento do Prémio Emanuel Rodrigues pode ser consultado no site do Parlamento madeirense em www.alram.pt.