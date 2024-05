"Um prémio para o Enoturismo madeirense"

Ana Vieira Soares, da Madeira Wine Company (Grupo Blandy’s) foi premiada como a melhor profissional de Enoturismo a nível nacional na gala de APENO - Associação Portuguesa de Enoturismo que decorreu, esta sexta-feira, na Quinta dos Anjos, em Santarém.

“Acho que este é um prémio para todos nós, para o enoturismo da Madeira”, afirmou a responsável pelas adegas da Blandy's Wine Lodge em conversa telefónica com o DIÁRIO.

Ana Soares diz-se “muito feliz” por este reconhecimento da “muita dedicação e amor” à casa onde trabalha desde muito jovem e, há 14 anos, na posição que hoje ocupa.

“É, de facto, um orgulho enorme pôr a Madeira no mapa do enoturismo a nível nacional”, sublinhou.

Por outro lado, destaca que o sector está em crescimento após a pandemia, assumindo relevância na promoção do destino Madeira.

“Diz-se que a Madeira é procurada pelas levadas e pela Natureza, masm hoje em dia e, sobretudo, depois da pandemia, nós recebemos recebemos de solicitações de grupos [de turistas] mesmo específicos para o vinho. Isso diz tudo”, evidencia.

“A Madeira é, sem dúvida, uma referência no enoturismo nacional”, reforça Ana Soares.

A vencedora

Ana Vieira Soares, nascida na Madeira em 1972, possui uma trajectória excepcional no universo do enoturismo.

A sua jornada teve início aos 9 anos de idade, quando iniciou sua formação linguística na Academia de Línguas da Madeira, onde dominou os idiomas inglês, Francês e Alemão.

Essa base sólida em línguas estrangeiras acompanhou sua trajectória académica, culminando na frequência do Curso Superior de Turismo no ISAL | Instituto Superior de Administração e Línguas.

Desde os 16 anos, Ana trabalhou directamente com o público em diversas áreas, acumulando uma vasta experiência neste campo.

No segundo ano do curso de Turismo, teve a oportunidade de estagiar como guia nas adegas e centro de visitas da Madeira Wine Company, anteriormente denominadas Adegas de S. Francisco. Foi durante esse período que sua paixão pelo vinho se consolidou, além de adquirir um vasto conhecimento sobre a produção e degustação de vinhos.

Após o estágio, Ana decidiu permanecer na Madeira Wine Company, inicialmente como assistente de relações públicas, realizando visitas guiadas nas adegas, na área de vinificação e vinhas.

Ao longo dos anos, progrediu em sua carreira, tornando-se assistente coordenadora de relações públicas em 1997 e, posteriormente, relações-públicas em 2008. Durante esse percurso, Ana investiu em sua formação nas áreas comportamentais, marketing e vinhos, acompanhando o desenvolvimento profissional da empresa.

Em 2009, Ana obteve os certificados de nível 1 e 2 da WSET, consolidando ainda mais seus conhecimentos sobre vinhos. No ano seguinte, assumiu o cargo de gerente do centro de visitas Blandy’s Wine Lodge e da área comercial no aeroporto da Madeira, mantendo as suas actividades no departamento de relações públicas.

O prémio

Esta foi terceira edição do Prémio Nacional de Enoturismo, já considerado o evento de referência do sector do enoturismo.

“O Prémio Nacional de enoturismo foi criado com o objectivo de promover, incentivar e distinguir os melhores projectos do setor do Enoturismo”, refere a organização na página oficial do evento, salientando que nesta edição o objectivo passou por “premiar os negócios/projectos portugueses que se distingam como casos de sucesso”.

Do painel de mais de 250 jurados fizeram parte reconhecidos jornalistas do vinho e do turismo, entidades oficiais do vinho e do turismo, chefes de cozinha e sommeliers, e os associados da APENO.

O Prémio Nacional de Enoturismo APENO / Ageas Seguros 2023 distingue 15 categorias: Melhor Enoturismo de Portugal; Melhor Profissional; Melhor Estadia; Melhor Restaurante; Melhor Chefe de Cozinha; Melhor Sommelier; Melhor Sala de Provas; Melhor Empresa Turística; Melhor Projecto Inclusivo; Melhor Projecto Sustentável, Melhor Loja, Melhor Arte e Cultura, Melhor inovação e Tecnologia e Melhor Hospitalidade.

Além destas categorias, este ano a APENO entregou cinco Prémios de ‘Mérito e Incentivo’ de forma a homenagear o esforço e as boas práticas das empresas ou personalidades que se tenham evidenciado pelo seu trabalho.