Bernardo Gomes venceu golo do mês de Abril

O jovem avançado do Marítimo, Bernardo Gomes, venceu o prémio do Golo do Mês da II Liga de futebol, referente ao mês de Abril.

Este golo aconteceu ao terceiro minuto do período de compensação do jogo frente ao Feirense, relativo à 31.ª jornada da competição, onde o filho do antigo internacional português Danny fez o golo que consumou a reviravolta do Marítimo, numa partida que os verde-rubros estiveram a perder (0-2) e acabaram por vencer (3-2).

O golo do jovem de 20 anos superou a concorrência do seu colega de equipa Euller, Antoine (Feirense), Jair Matheus (União de Leiria), Rúben Macedo (Nacional) e Gonçalo Teixeira (Länk Vilaverdense).

Esta é a sexta vez em que jogadores do Marítimo vencem o prémio do Golo do Mês da II Liga, através de Euller (duas vezes), Lucas Silva, Bruno Xadas, Higor Platiny e agora Bernardo Gomes.