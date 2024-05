Já começou a emissão televisiva ‘Eleições Regionais 2024’

Já começou o Especial ‘Eleições Regionais 2024’ transmitido em directo a partir do estúdio da produtora madeirense ‘100 pressão’, com emissão televisiva até à meia-noite. O DIÁRIO e todos os meios do grupo média a que pertence garantem cobertura total das ‘Eleições Regional 2024’. Ao minuto e com emissão televisiva conduzida por Ricardo Miguel Oliveira.

Resultados em directo e reportagem no exterior

A emissão terá uma zona de resultados, de informações diversas e de radar às redes sociais, que vai contar com o olhar atento do jornalista Rúben Santos e ainda reportagens no exterior, sobretudo nas sedes das candidaturas do PSD, com o jornalista Jorge Freitas Sousa, e do PS, com a jornalista Sofia Carraca Teixeira.

Três painéis de comentadores

A emissão, que já pode ser acompanhada nos diversos meios do DIÁRIO, conta com três painéis de comentadores ao longo desta noite eleitoral das ‘Regionais 2024’.

No primeiro painel, entre as 19 horas e as 20h30, participam Sara Madalena, advogada e habitual comentadora na TSF-Madeira no programa ‘O descanso das abelhas’; André Barreto, gestor e também comentador radiofónico no ‘Fecho de contas’; e ainda Bruno Melim, líder da JSD-M e candidato a deputado do PSD-M.

Segue-se até às 22h30 o segundo painel que conta com a social-democrata Sara André, com o economista Paulo Pereira e com o professor Joaquim Sousa, ambos habituais comentadores TSF.

A partir das 22h30, entra em acção o terceiro painel composto pela antiga eurodeputada socialista Liliana Rodrigues, pelo deputado na Assembleia da República e também membro do ‘Debate da Semana’ na TSF, Pedro Coelho e ainda pelo dentista Pedro Nunes.