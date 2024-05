Comissão Política PSD-M reúne-se amanhã

A Comissão Política do PSD-M tem marcada já para amanhã uma reunião para as 17h30. Em cima da mesa, naturalmente, estará a análise aos resultados eleitorais do passado domingo onde venceu com 36,13% dos votos.

É expectável que o presidente do partido enalteça a vitória atribuindo valor ao empenho, colaboração e a participação activa dos militantes, aos quais foram deixados apelos para a obtenção de um bom resultado.

Miguel Albuquerque dará destaque ao êxito que teve em 45 freguesias e em 9 concelhos determinante para os social-democratas garantirem 19 mandatos, menos um do que alcançou nas eleições de Setembro de 2023.