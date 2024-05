PSD liderava com 45,69% dos votos às 20 horas

O PSD liderava às 20:00 de hoje as eleições legislativas regionais da Madeira, com 45,69% dos votos, quando estavam apuradas 17 das 54 freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

De acordo com informação disponibilizada pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna, uma hora depois do fecho das mesas de voto, o PS era a segunda força política mais votada, com 23,83%, sucedido pelo JPP, com 11,07%, e pelo Chega, com 7,56%.

Seguem-se o CDS-PP (3,50%), a IL (1,48%), o PAN (0,95%), o BE (0,65%), o PTP (0,65%), a CDU -- PCP/PEV (0,64%), o Livre (0,55%), o RIR (0,43%), o ADN (0,37%) e o MPT (0,33%).

Às 20:00 estava já atribuído o primeiro mandato, com o qual foi eleito o social-democrata Miguel Albuquerque (atual presidente do Governo Regional, demissionário desde fevereiro).

A Assembleia Legislativa da Madeira tem 47 deputados, sendo necessários 24 para uma força política conseguir maioria absoluta.

Nas anteriores regionais, em 2023, a coligação PSD/CDS-PP alcançou 23 deputados, o PS 11, o JPP cinco e o Chega quatro. CDU, IL, PAN e BE conseguiram um assento cada.