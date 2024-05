PS-M quer garantir uma "Educação gratuita e de excelência"

O PS diz encarar a Educação como "o principal eixo de desenvolvimento da Região" e, como tal, se for Governo na Região, promete uma aposta forte no sector, com vista a promover a qualificação dos madeirenses.

Esta tarde, na Ribeira Brava, Paulo Cafôfo reafirmou o compromisso com a gratuitidade das creches para todas as crianças da Região e o fim das propinas para os estudantes madeirenses que frequentam o ensino superior. Trata-se, como referiu, de "um investimento estratégico com dois objectivos: por um lado, desonerar os orçamentos familiares com os custos da educação e, por outro, assegurar que, por via da formação, os madeirenses têm mais acesso a empregos qualificados e melhor remunerados". Um factor que, acrescentou, é também decisivo para a economia cada vez mais diversificada e competitiva que o PS quer para a Região.

Como adiantou Paulo Cafôfo, a gratuitidade das creches representa um investimento de 3,2 milhões de euros, ao passo que o fim das propinas tem um custo de 4 milhões de euros, valores que são perfeitamente acomodáveis no orçamento da Região. “É tudo uma questão de prioridades”, referiu, denunciando que "o Governo do PSD/CDS gasta 33 milhões de euros por ano em tachos".

Com estas medidas, o líder socialista evidencia que as famílias passam a ter uma maior folga orçamental para poderem fazer face a outras despesas e ao elevado custo de vida.

Ainda neste âmbito do apoio às famílias, Paulo Cafôfo reafirmou também o compromisso de, com um Governo do PS, implementar o passe único regional e assegurar a gratuitidade dos transportes públicos para pessoas menores de 25 anos e maiores de 60.