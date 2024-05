Na sede do PSD já correm rumores sobre a distribuição final de mandatos.

O PSD, com os números que chegam das mesas do Funchal, poderá eleger 19 deputados, contra 11 do PS, 9 do JPP, 4 do Chega, 2 do CDS, 1 da IL e 1 do PAN.

Números que terão de ser confirmados pelos resultados oficiais.