Três alunos da F.F. levaram projecto à Mostra Nacional de Ciência 2024

João Oliveira, Norberto Vieira e Tiago Ascenção, do 12.º ano turma 7, da Escola Secundária de Francisco Franco, participaram no maior evento de Ciência e Investigação do país, a Mostra Nacional de Ciência 2024, que decorreu no Centro de Congressos da Alfândega do Porto.

Os estudantes apresentaram o projecto Solarigami, com o apoio do projecto de robótica - SPAR da Escola Secundária de Francisco Franco, sob a orientação do professor Jorge Monteiro.

"O projecto apresentado é fruto da necessidade de uma solução de energias renováveis prática e facilmente transportável. O Solarigami resulta da simbiose entre painéis fotovoltaicos e um design único e inovador. As várias opções do Solarigami adaptáveis às atividades do quotidiano facilitam o acesso à sua utilização em qualquer ocasião", explica nota à imprensa.

A Mostra Nacional de Ciência 2024 mobilizou cerca de 300 alunos e 100 projectos nas áreas da química; física e matemática; engenharias e tecnologias; ciências sociais e económicas; ciências da terra e ambiente; ciência da saúde e biologia.