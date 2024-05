Sete partidos conseguem eleger para o parlamento madeirense

O parlamento madeirense, que tinha até agora representantes de nove partidos, passa a ter apenas sete forças partidárias na próxima legislatura, com a saída do BE e da CDU, segundo os resultados provisórios do escrutínio eleitoral realizado hoje.

De acordo com os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do Ministério da Administração Interna (MAI), continuam a ter representação parlamentar o PPD-PSD (19 deputados), o PS (11 deputados), o JPP (que subiu para nove deputados), o Chega (quatro deputados), o CDS-PP (dois deputados) e a IL e o PAN (ambos com um representante cada).

Deixam de ter representantes no parlamento o BE e a CDU, que conseguiram apenas 1,63% e 1,41% dos total de votos, respetivamente.

Também não conseguiram eleger deputados os partidos ADN, Livre, RIR, MPT e PTP.

O PPD/PSD venceu hoje sem maioria absoluta as legislativas madeirenses, mas ficou a cinco deputados da maioria absoluta, segundo os resultados provisórios divulgados pela Secretaria-Geral do MAI.

Em setembro de 2023, o PSD tinha também vencido as eleições sem maioria absoluta, em coligação com o CDS-PP, elegendo 23 deputados, segundo os resultados oficiais publicados no Diário da República.

As eleições antecipadas ocorrem oito meses após as mais recentes legislativas regionais, depois de o Presidente da República ter dissolvido o parlamento madeirense, na sequência da crise política desencadeada em janeiro, quando o líder do Governo Regional (PSD/CDS-PP), Miguel Albuquerque, foi constituído arguido num processo em que são investigadas suspeitas de corrupção.