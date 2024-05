Cônsul Geral da Venezuela no Funchal em audiência hoje no Parlamento madeirense

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Rodrigues, recebe esta segunda-fgeira, 27 de Maio, pelas 11 horas, a Cônsul Geral da Venezuela no Funchal, Carol Delgado.

Efemérides

Principais acontecimentos registados no dia 27 de Maio, Dia do Voluntariado Comunitário:

1823 - D. Miguel desencadeia o movimento da Vilafrancada, para abolir a Constituição Liberal de 1822.

1936 - O paquete de luxo britânico Queen Mary começa a sua viagem inaugural, de Southampton, na Inglaterra, para a cidade de Nova Iorque, EUA.

1941 - II Guerra Mundial. O navio de guerra alemão Bismarck é afundado ao largo de França.

1963 - Morre, com 77 anos, o escritor português Aquilino Ribeiro, autor de 'Terras do Demo' e 'Quando os Lobos Uivam'

1974 - É estabelecido pelo Decreto-Lei n.º 217/74 o Salário Mínimo Nacional em 3.300 escudos.

1987 - O FC Porto conquista o título de Campeão Europeu de Futebol ao vencer na final o Bayern de Munique por 2-1.

1993 - Atentado à bomba no centro histórico de Florença, Itália, causa a morte a cinco pessoas e destrói património artístico da cidade.

2010 - Agência de notação financeira Standard & Poor's desce o rating de Portugal de A+ para A-, a qualificação mais baixa de sempre até à data. Juros da dívida disparam.

2022 - O Orçamento do Estado para 2022 é aprovado em votação final global no parlamento, com os votos a favor do PS e as abstenções dos deputados do PSD da Madeira e dos deputados únicos do PAN e Livre.

2023 - O Benfica sagra-se campeão nacional de futebol pela 38.ª vez, depois de vencer em casa o lanterna-vermelha Santa Clara, por 3-0, na 34.ª e última jornada da I Liga portuguesa.

Pensamento do dia

Às vezes desperdiçamo-nos. O nosso verdadeiro desejo é deixar de viver exclusivamente para nós próprios". Saul Bellow (1915-2005), escritor norte-americano.

Este é o centésimo quadragésimo oitavo dia do ano. Faltam 219 dias para o termo de 2024.