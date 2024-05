Madeira escolhe hoje os 47 deputados do Parlamento regional

Oito meses depois da última eleição, os cidadãos da Madeira voltam às urnas este domingo, 26 de Maio, para definir a composição da Assembleia Legislativa. Trata-se das Eleições Legislativas Regionais, o terceiro sufrágio antecipado da história da Região Autónoma.

Os madeirenses e porto-santenses vão decidir a distribuição dos 47 lugares no Parlamento regional disputados por 14 forças políticas, a saber: ADN; BE; PS; Livre; IL; RIR; CDU (PCP-PEV); Chega; CDS-PP; MPT; PSD; PAN; PTP; JPP.

As urnas abriram às 8 horas e devem encerrar às 19. Até lá são esperados três grandes picos de afluência às mesas de voto, nomeadamente depois da missa de domingo, logo após o almoço e ao final da tarde, no limite do fecho das urnas.

Nos cadernos eleitorais estão inscritas 254.522 pessoas, 249.075 na ilha da Madeira e 5.447 na ilha do Porto Santo.

O concelho do Funchal, a capital madeirense, reúne o maior número de eleitores com 104.858 pessoas recenseadas. São Martinho é a freguesia da Região com mais população em condições de votar, 26.556.

Nas últimas legislativas regionais, em Setembro de 2023, dos 104.917 eleitores recenseados no Funchal, votaram 55.812 (53.2%).

Para saber onde votar consulte o sítio da internet www.recenseamento.mai.gov.pt ou enviei uma SMS (gratuito) para 3838, com a mensagem “RE (espaço) número de CC/BI (espaço) data de nascimento=aaaammdd”. Pode também obter a informação na junta de freguesia do seu local de residência.