PAN expectante mas orgulhoso do trabalho dos últimos seis meses

"Já todos nós exercemos o nosso direito e o nosso dever de ir votar e agora aguardamos com alguma expectativa e alguma ansiedade pelos resultados desta noite, mas com muito orgulho do trabalho que realizamos até agora e desde seis meses de muito trabalho e de muito esforço e de muita dedicação em prol das causas do PAN", foram as primeiras palavras de Mónica Freitas no início desta noite eleitoral.

Da última vez que o DIÁRIO cá esteve, a cabeça-de-lista do PAN era uma estreante, agora uma ex-deputada, perguntamos-lhe se está mais ou menos nervosa.

"É um nervosismo diferente. Da última vez foi a nossa primeira campanha eleitoral. Foi toda uma nova experiência a nível do grupo. Desta vez já estamos com outra bagagem que não esperávamos ter", reconheceu a assistente social, de 27 anos.

De resto a própria sede - em modo, "preparativos" para acompanhar em directo, e através da televisão, as projecções e resultados - traduz essa maturidade que os últimos seis meses de mandato, com muita polémica à mistura, lhes trouxeram.

"Estamos com outro espaço, estamos com outra equipa, no sentido em que temos muito mais pessoas, muito mais simpatizantes, muito mais afiliados e essa energia também é boa de se sentir e também dá outro ânimo para esta noite eleitoral", frisa Mónica Freitas, indicando que o partido conta com "cerca de 10 a 15 novos filiados, face à última vez".

Quem também fez questão de estar presente foi Inês Sousa Real, a porta-voz nacional do partido

"Antes de mais nós estamos muito orgulhosos do trabalho que o PAN-Madeira tem feito, consolidado aquele que é a nossa presença no território. Um trabalho de grande proximidade e empatia com a população. E partimos para este ato eleitoral, acima de tudo, com um grande sentimento de orgulho pelo trabalho que quer a Mónica Freitas, quer toda a equipa, tem feito em prol da Região".

Quanto a expectativas?

"É voltar a levar esta voz, esta força da natureza, para o Parlamento regional, pois sabemos que mais nenhum partido político vai representar as causas que o PAN representa, seja no âmbito dos direitos das mulheres, da proteção animal e ambiental", vaticinou a dirigente regional.

A sondagem da Aximage para o DIÁRIO e TSF-M, atribuía ao PAN 1,6 por cento dos votos, o significa que a confirmar-se este cenário não consegue representação parlamentar.

Com uma projecção que aponta para apenas 1,6 por cento dos votos dos madeirenses, o partido ambientalista fica longe da meta estabelecida: manter deputada e ter mais tempo para mostrar trabalho.

O PAN estreou-se no parlamento madeirense nas Regionais de 2011, quando obteve 3.143 votos (2,13%) e elegeu um deputado, deixando de ter representação em 2015. Em 2023, reuniu 3.046 votos (2,31%), elegendo Mónica Freitas para a Assembleia Legislativa da Madeira.