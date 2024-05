Mais 15 médicos de Medicina Geral e Familiar contratados pelo SESARAM

O Serviço Regional de Saúde da RAM (SESARAM, EPERAM) acaba de anunciar que vai contratar mais 15 médicos de Medicina Geral e Familiar (MGF), que se juntarão aos 190 médicos da especialidade, "o que permite uma cobertura do médico de família na Região Autónoma da Madeira de 95%", assegura em nota de imprensa divulgada esta tarde.

"Nesta senda, e tal como veiculado publicamente decorre a contratação de mais 15 médicos recém especialistas em MGF, um reforço fundamental para alcançar a meta de 100% de cobertura em toda a Região", assegura.

Em específico, "são oito os concelhos com cobertura total de médico de família, Ribeira Brava, Ponta do Sol, Calheta, São Vicente e Porto Moniz, Machico, Santana e Porto Santo", sendo que "os Centros de Saúde em que a cobertura é, ainda, ligeiramente inferior aos 100% - Câmara de Lobos, Santa Cruz e Funchal -, serão reforçados permitindo alcançar essa meta, até ao final do ano de 2024", calcula o SESARAM.

"Importa referir que deve ser ainda considerado um número significativo de utentes (população flutuante) que beneficia, igualmente, da atividade assistencial nos Centros de Saúde, particularmente das consultas de MGF", acrescenta na nota.

Realça ainda que "são cruciais" os "cuidados de saúde prestados pelos médicos especialistas em MGF", uma vez que "estes médicos estão presentes durante todo o ciclo de vida dos utentes - na infância, na adolescência, na vida adulta e na terceira idade, acompanhando-os sempre como um todo", conclui.