A candidatura do CDS-PP às Regionais de domingo reuniu militantes e simpatizantes do partido num convívio em Santo António. O cabeça-de-lista da candidatura apelou ao voto, reiterando que o "CDS é um porto seguro para aqueles que estão zangados com as desorientações e desatinos do PSD, para aqueles que estão descontentes com as divisões internas do Partido Socialista que nunca se afirma como alternativa, para aqueles que estão fartos da demagogia do Chega e para aqueles que estão cansados dos populismos do JPP".

José Manuel Rodrigues acrescentou que "têm aqui um partido que soube ser competente na oposição e foi competente no governo”. E explicou que "este capital acumulado nestas duas experiências é muito importante para o pós 26 de Maio".

No CDS encontram um partido credível, competente, com provas dadas ao serviço da Madeira e dos madeirenses José Manuel Rodrigues

O centrista disse aos jornalistas que esta foi uma campanha eleitoral baseada em propostas e soluções para os problemas dos madeirenses. "As pessoas estão fartas de acusações entre partidos, de questiúnculas, e querem é que se discutam os problemas e se apresentem soluções em vez de acusações", referiu.

"Voltem a confiar o seu voto no nosso partido", disse Rodrigues.

Questionado sobre a abstenção, deu como exemplo as últimas eleições legislativas nacionais em que esta foi menor e espera que o mesmo se repita nestas regionais, apelando a todos aqueles que estão em condições de votar no próximo domingo, para que exerçam o seu voto. "de preferência no CDS”, acrescentou.

Insistindo que o CDS não fará coligações de governo com nenhum partido, “nem com o PSD nem com qualquer outro partido”, o candidato centrista assegurou que a mensagem do partido passou durante esta campanha eleitoral e as pessoas perceberam o princípio da mesma.