"Fomos o partido que mais apertou e fiscalizou este governo PSD/CDS", garante o JPP

Esta manhã o JPP realizou uma nova iniciativa no concelho de Câmara de Lobos. Acompanhado por dezenas de militantes, Élvio Sousa, líder e candidato a presidente do Governo Regional, foi quem liderou a comitiva.

"Nesta fase final da campanha é preciso recordar que fomos o partido que mais apertou e fiscalizou este governo PSD/CDS, com o apoio do PAN, e que, juntando-se os três à esquina, contribuíram todos eles para empobrecer a classe trabalhadora com os impostos mais altos da região ultraperiférica, com o IVA e IRS mais altos e salário mínimo menor em 11 euros do que nos Açores", disse o candidato do Juntos pelo Povo.

"Por isso, o nosso programa, as nossas medidas são para defender a classe trabalhadora e a classe média, que estão a suportar as mordomias e os luxos de um governo amantizado pelos interesses pessoais”, acrescentou.

Revelou ainda que já amanhã iria "falar dos interesses pessoais do PSD, do CDS e do PAN, da teia de ligações familiares entre uns e outros, e que se estende ao universo da comunicação".

Há, de facto, muita matéria a expor publicamente, e que mostra a promiscuidade entre política e negócios”. Élvio Sousa

“O nosso programa é para o povo, para as famílias e para as empresas. Valorizar o tecido empresarial, em especial as micro e pequenas empresas, dar esperança aos jovens (sobretudo no mercado de trabalho e no acesso à habitação), mais qualidade de vida aos idosos, priorizar casas a preços acessíveis, proteger a classe média que tem sustentado os crescimento social e económico e proteger toda a classe trabalhadora”, concluiu o líder do JPP.