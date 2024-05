CDS refém “do melhor governo” da Madeira

O líder e cabeça de lista do PSD às Regionais do próximo dia 26, Miguel Albuquerque, considera normal que o agora seu adversário José Manuel Rodrigues, líder e também cabeça de lista do CDS-PP não tenha argumentos para ‘atacar’ a governação regional. A razão, no entender de Albuquerque, é simples: “O CDS fez parte do governo, por isso só se tivesse um princípio masoquismo e quisesse dar tiros nos próprios pés podia dizer mal do melhor governo dos últimos anos da Madeira, onde o CDS teve integrado. Basta ver os resultados”, aponta.

Sobre a generalidade do debate onde também participaram os candidatos do PS, Paulo Cafôfo, do Chega, Miguel Castro, e do JPP, Élvio Sousa, o candidato social-democrata considera que o mais relevante foi ter sido o único entre o quinteto a apresentar propostas.