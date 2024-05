Cafôfo diz que “a saúde dos madeirenses não pode continuar em lista de espera”

O acesso atempado aos cuidados de saúde para todos os madeirenses é uma das grandes prioridades do PS-Madeira, que diz não aceitar que milhares de utentes continuem meses e anos à espera de consultas, cirurgias e exames complementares de diagnóstico.

“A saúde dos madeirenses não pode continuar em lista de espera”, afirma Paulo Cafôfo.

O candidato garantiu que, se o PS for Governo, os tempos máximos de resposta garantidos serão, efectivamente, implementados, para assegurar que as pessoas veem os seus problemas resolvidos e têm uma previsibilidade sobre o andamento dos seus processos.

Em Santana, o candidato do PS às eleições do próximo domingo lembrou que Miguel Albuquerque prometeu que ia reduzir as listas de espera, mas não cumpriu o prometido e as mesmas só têm vindo a aumentar. Revelou que, neste momento, existem mais de 45 mil pessoas a aguardar por uma consulta e mais de 18 mil pessoas à espera de uma cirurgia. Cafôfo deu conta que o tempo médio de espera por uma operação na Madeira é de 36 meses, quando no continente é de três meses.

Com os tempos máximos de resposta preconizados pelo PS, garante que será esgotada a capacidade do Serviço Regional de Saúde, de modo a que as pessoas vejam os seus problemas resolvidos dentro dos tempos clinicamente recomendados. Esgotada esta capacidade, então serão contratualizados serviços com o privado, a expensas do público.

Encontrando-se em Santana, Paulo Cafôfo não deixou também de abordar a questão da reabertura das urgências no período noturno, ao fim de 12 anos, algo que, frisou, ficou a dever-se à insistência do PS.

Como recordou, o PS defendeu sempre a reabertura das urgências, por se tratar de um serviço essencial para a população desta localidade, fortemente envelhecida, mas o PSD/CDS e o Governo Regional sempre recusaram esta pretensão, com Miguel Albuquerque a ofender as pessoas, dizendo que tal se tratava de um “dispêndio inútil de dinheiro”.

“Agora, em vésperas das eleições, numa postura puramente eleitoralista, vemos o Governo a reabrir as urgências”, constatou Paulo Cafôfo.

O candidato alertou a população para não se deixar enganar, pois esta poderá ser apenas uma medida provisória do PSD para ganhar votos. “Com o PS, as pessoas de Santana e do Porto Moniz podem ter a certeza que este serviço será permanente”, afiançou.

No campo da Saúde, o candidato socialista apontou também o objectivo de contratar mais médicos de família e mais profissionais de saúde.