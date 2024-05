CDS reitera que o seu entendimento é "com os madeirenses"

“O único entendimento que o CDS tem é com os madeirenses e com a Madeira”, esta é a reação de José Manuel Rodrigues às declarações de Paulo Cafôfo e Miguel Albuquerque sobre o debate de ontem na RTP Madeira.

O líder do CDS diz compreender “com caridade cristã”, as reacções dos líderes do PS e do PSD “uma vez que, tendo perdido o debate, vêm agora perder-se em justificações”.

O candidato às eleições regionais de 26 de Maio diz que o partido “não deseja coligações de Governo com ninguém” e apenas está disposto “a discutir, no Parlamento, os Orçamentos e as principais políticas públicas da Região”.

José Manuel Rodrgues diz que o partido “assume o seu legado no Governo Regional, quer na economia quer na economia azul, mas, não assume os erros, pecados e irresponsabilidades do PSD e as suas recentes desorientações”.

Aconselha “calma e responsabilidade” aos seus adversários e pede que “em vez de acusações, apresentem soluções para os problemas que afligem os cidadãos, famílias e empresas”.

O líder do CDS está hoje em campanha no concelho de Santana.