Albuquerque diz que o seu objectivo "é ganhar as eleições e governar a Madeira”

Numa acção que serviu para sublinhar a aposta que o Governo liderado pelo PSD/Madeira tem vindo a cumprir no que toca à mobilidade dos madeirenses, o líder dos social-democratas e candidato à presidente do executivo regional, Miguel Albuquerque, reiterou, hoje, não estar preocupado nem muito menos à espera de coligações pós-eleitorais, porque o seu objectivo é muito claro: ganhar as eleições e continuar a governar a Madeira, de modo a garantir que o projecto político que tem vindo a ser seguido, ao longo dos últimos anos e para benefício de toda a população, se mantenha e reforce para o futuro, em áreas estratégicas como a da mobilidade.

Miguel Albuquerque que, neste enquadramento, aludiu à mudança que tem vindo a ser cumprida, na Região, em termos da oferta de transportes públicos, quer urbanos quer interurbanos, dando conta de que, a partir do próximo dia 1 de Julho, entram em circulação cerca de 129 novos autocarros adquiridos para as carreiras interurbanas e assegurando que o valor praticado nos Passes, em ambas as modalidades – de 30 e 40 euros – é para manter no futuro, o que corresponde a um financiamento do Governo de cerca de 8 milhões e meio por ano. A este valor, reforçou, “acrescem, neste momento, os passes gratuitos, num investimento de cerca de 6 milhões de euros, para que as pessoas com mais de 65 anos e os Estudantes até aos 23 anos possam usufruir, uma medida que abarca já um universo de 77 mil pessoas”.

“Pensamos que a oferta de Transportes Públicos de qualidade é algo muito importante em termos de mobilidade, conforto e qualidade de vida para a população e os apoios ao nível da mobilidade são já extensíveis a quase toda a população da Madeira”, disse, num compromisso que, caso vença as eleições, será para manter.

Sobre a eventual influência do processo judicial em curso nos resultados eleitorais a 26 de Maio, foi taxativo ao afirmar que “as pessoas já perceberam que as denúncias anónimas são armas de arremesso politico, já perceberam de que forma é que isso é feito e com que fins é que são utilizadas” e que, ao contrário do que muitas vezes é dito, o PSD/Madeira não tem vindo a perder votos, bem pelo contrário, já que, em março passado, a confiança no seu partido “foi reafirmada pelos madeirenses e porto-santenses, com mais 3 mil votos do que nas anteriores eleições nacionais”.

Miguel Albuquerque considerou normal os resultados do Relatório 'Portugal, Balanço Social 2023', hoje divulgado, sobre a Taxa de Pobreza, lembrando que “as Ilhas têm sempre um risco superior”, algo que, aliás, sucede, por exemplo, no caso das ilhas italianas ou espanholas, que têm sempre uma média superior a 10% face aos seus respectivos territórios continentais, mas fez questão de esclarecer “que o risco de pobreza não é pobreza”.