PS garante acesso à habitação

O PS Madeira afirma que a resolução dos problemas habitacionais na Região é uma das prioridades do partido, entendo ser "primordial não só construir mais casas a custos controlados, como facilitar a compra e aumentar os apoios ao arrendamento".

Numa iniciativa política, levada a cabo esta tarde em Câmara de Lobos, Paulo Cafôfo fez notar o facto de se encontrar num dos concelhos mais jovens da Região e de, por essa circunstância, ser fundamental garantir condições de acesso à habitação para os jovens casais, mas também para a classe média.

"Hoje em dia o preço médio de compra de uma casa na Madeira é de 460 mil euros e o preço do arrendamento situa-se nos 1.475 euros. Isto é completamente incomportável para a esmagadora maioria dos madeirenses”, declarou o cabeça-de-lista, considerando que "não podem ser mais adiadas as respostas para este que é o maior drama na Região".

Cafôfo assegura que o PS tem soluções concretas para ajudar a resolver este problema, indo ao encontro das necessidades das famílias. Se o PS for Governo, irá criar uma garantia pública da Região ao financiamento a 100% do crédito para a compra da primeira habitação, destinado a pessoas até aos 40 anos. “A grande dificuldade que muitas pessoas sentem neste momento é terem de adiantar uma entrada e isso impossibilita que consigam esse financiamento”, explicou o socialista, acrescentando que, com esta garantia pública, esse problema já não se colocará.

O candidato defende, igualmente, a construção de mais habitações a custos controlados e a reabilitação do edificado, preconizando, para o efeito, a celebração de contratos-programa com todas as autarquias da Região. Garante, ainda, um aumento dos apoios ao arrendamento.

“O acesso a uma habitação digna é um direito fundamental de todos os madeirenses e o PS não abdicará de garantir que ele é concretizado”, afiançou.