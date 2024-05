PS promete aumentar valor pago aos produtores de banana e de cana-de-açúcar

Com um Governo Regional do PS, "haverá uma aposta no aumento dos rendimentos dos agricultores madeirenses e na valorização das nossas culturas típicas". A garantia foi deixada esta tarde, na Ponta do Sol, por Paulo Cafôfo, no âmbito do périplo que a candidatura do PS está a fazer à volta da ilha da Madeira. Neste que é um concelho onde as culturas da banana e da cana-de-açúcar assumem particular destaque, o líder socialista focou "a necessidade de valorizar o trabalho destes produtores, contribuindo para o aumento dos seus rendimentos, para a manutenção da paisagem e para a resiliência do território".

No caso da banana, "o fruto fresco mais mal pago", o candidato afiançou que, com um Governo do PS, "haverá um aumento de 25 cêntimos no valor pago aos produtores por cada quilo de banana, em todas as categorias". Os socialistas defendem igualmente que seja possível aos agricultores comercializarem pequenas quantidades de banana ao consumidor final, sem que percam os subsídios comunitários, e pretendem alterar os requisitos mínimos de criação de organizações de produtores.

Da mesma forma, Paulo Cafôfo entende que o sector da cana-de-açúcar deve igualmente ser alvo de maior atenção. O candidato do PS à presidência do Governo Regional preconiza um aumento do preço mínimo pago aos produtores e defende critérios de majoração desse valor de acordo com a qualidade do produto, nomeadamente o teor de açúcar e o modo de produção, estimulando práticas sustentáveis e mais eficientes.