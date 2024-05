PS promete fim das propinas para estudantes madeirenses

É uma promessa deixada pelo PS. Caso o partido seja governo, os estudantes madeirenses que frequentam o ensino superior vão deixar de pagar propinas. A garantia foi deixada aquando de uma reunião da candidatura às eleições regionais com a Associação Académica da Universidade da Madeira.

Paulo Cafôfo defende que esta medida visa apoiar as famílias e representa igualmente um investimento na Educação, um dos eixos de desenvolvimento da Região. O cabeça-de-lista destacou o papel da Universidade da Madeira (UMa) no contexto regional, mas também numa perspectiva de abertura ao exterior e de internacionalização em áreas fundamentais, assumindo o compromisso de apoiar a instituição e a sua estratégia de desenvolvimento.

O socialista fez ainda questão de frisar as dificuldades passadas pelos estudantes, indicando que 40% dos alunos da UMa são bolseiros, um dado que “também diz muito daquelas que são as dificuldades das famílias madeirenses, porque a Universidade não está desligada do contexto regional”.

“Se nós temos 70 mil madeirenses em risco de pobreza, isso reflete-se obviamente nos estudantes madeirenses que aqui estudam”, referiu ainda.

Assim, além de reconhecer a necessidade do reforço da Acção Social, o líder socialista deixou a garantia de acabar com as propinas para os estudantes madeirenses que estão no ensino superior, seja na UMa ou noutras universidades do país. Como sustentou, isto é muito importante, tendo em conta que, além daqueles que recebem apoio da Ação Social, há alunos que, não sendo bolseiros, são de famílias da classe média, que nem têm os rendimentos necessários para investir na educação dos seus filhos, nem têm a possibilidade de recorrer a qualquer tipo de apoio.

“A educação deve ser gratuita e de excelência e deve haver uma redistribuição dos impostos que o Governo Regional arrecada para apoiar as famílias”, considerou Paulo Cafôfo, referindo que o fim das propinas para os estudantes madeirenses representa um investimento na educação, mas também um apoio às famílias.