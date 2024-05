Rafaela Fernandes em "diálogo permanente" com os produtores de banana

A secretária regional de Agricultura e Ambiente, Rafaela Fernandes, esteve, esta tarde, a visitar os produtores de banana em Câmara de Lobos, acompanhada pela administração da GESBA, Nuno Barros e Aurélia Sena, do presidente da Junta de Freguesia de Câmara de Lobos, Celso Bettencourt, e do presidente da Casa do Povo, Sérgio Oliveira.

Na ocasião, Rafaela Fernandes fez saber que tem sido o "diálogo permanente" com os produtores "a permitir a definição da reorganização da empresa" do sector da banana para "garantir a sustentabilidade do sector e aumentar o rendimento do produtor".

"Este governo tem assumido a valorização do sector da banana, assim como o compromisso de aumentar o valor pago ao agricultor. Para os produtores directos aumentou, em 2023, de 10 cêntimos para 15 cêntimos e, em 2024, de 15 cêntimos para 20 cêntimos/kg. Para todos os produtores de banana na categoria extra, que corresponde a cerca de 85% da produção, foi aumentado para 1 euro/kg. Para os produtores de banana biológica foi anunciado agora um aumento de 20 cêntimos. Ou seja, um total de 1,27 euros por quilo de banana biológica e, se se tratar de um produtor directo, 1,47 euros/kg. O compromisso com o sector é o de melhoria contínua", pode ler-se no comunicado.