Socialista Olga Fernandes não aceita que “madeirenses continuem a ter dos mais baixos salários do país”

A candidata do PS Olga Fernandes afirmou, esta tarde, numa iniciativa de campanha no Campanário, que “não podemos continuar a ter famílias inteiras a passar por tantas dificuldades, apenas porque quem nos tem governado até agora prefere amontoar milhões de euros de impostos, ao invés de implementar medidas que ajudem os cidadãos a enfrentar o elevado custo de vida”. A candidata tinha ao seu lado o cabeça-de-lista Paulo Cafôfo, que assumiu o aumento dos rendimentos dos madeirenses como uma das grandes bandeiras do partido.

Uma nota de imprensa difundida pelo PS refere que a candidata natural da Ribeira Brava "não aceita que os madeirenses continuem a ter dos mais baixos salários do País e que a Madeira continue a ser uma das regiões com maior risco de pobreza e exclusão social e com graves problemas habitacionais e de acesso à saúde, assegurando que, com um Governo do PS, serão postas em prática soluções com vista a alterar esta realidade". Olga Fernandes reafirmou o compromisso do PS de baixar imediatamente os impostos na Região, aplicando o diferencial fiscal de 30% nas taxas do IVA e em todos os escalões do IRS. A este propósito, esclareceu que esta é uma decisão que cabe unicamente ao Governo Regional, pois tem autonomia para tal, mas lamentou que o PSD, que nos últimos anos esteve coligado com o CDS no executivo, rejeite fazer uso deste instrumento que tem à disposição e que faria toda a diferença na vida das pessoas, já que iria permitir baixar os preços dos bens e serviços e devolver rendimentos às famílias. “Como é possível dizerem que defendem os madeirenses, se as atitudes e as decisões que tomam revelam precisamente o contrário?”, questionou a socialista, que lembrou o recorde de receita fiscal de 1.2 mil milhões de euros arrecadado o ano passado na Região.

Encontrando-se no Campanário, localidade com muita população envelhecida, Olga Fernandes deu igualmente conta do objectivo do PS de aumentar o Complemento Regional para Idosos dos actuais 80 euros para 150 euros mensais, medida que, em seu entender, fará toda a diferença na vida destas pessoas com pensões mais baixas e que, muitas vezes, têm de optar pela aquisição dos medicamentos que necessitam ou pelas compras do mês. “Estas pessoas toda a vida trabalharam e, chegadas a esta fase, têm o direito de viver com dignidade e tranquilidade”, observou.

Numa freguesia predominantemente agrícola, a candidata do PS deu também conta do compromisso do partido em valorizar a produção regional e quem trabalha a terra, lembrando a promessa de aumentar o preço pago aos produtores de banana, cana-de-açúcar e uva. Olga Fernandes garante que são medidas exequíveis e que terão um impacto significativo na vida das pessoas.