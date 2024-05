JPP congratula-se com banana paga a 1 euro ao quilo aos bananicultores

O Juntos Pelo Povo congratula-se com o pagamento de 1 euros ao quilo da banana aos bananicultores. "A luta do JPP para que a banana extra na Madeira fosse paga a 1€/Kg aos bananicultores, deu finalmente resultado, com o PSD a dar o dito por não dito e passar a pagar o preço justo da banana", refere num comunicado de imprensa.

"É bom recordar que durante as últimas 3 campanhas eleitorais, o JPP assumiu sempre o compromisso que se dependesse do Juntos pelo Povo, os produtores de banana da Madeira, veriam o seu produto, nomeadamente na categoria extra, ser pago a 1€ por Kg. Não deixa de ser assinalável que apenas e só perante a crise de confiança dos madeirenses no PSD e já em plena campanha eleitoral é que Miguel Albuquerque decidiu copiar a medida proposta pelo JPP, já depois de ainda recentemente ter sido dito pela administração da GESBA aos produtores de banana que o preço agora assumido “era impossível” de pagar", aponta a nota enviada.

Ainda assim, o partido lamenta a demora da tomada desta medida, alertando que a "única forma de os bananicultores garantirem que depois das eleições não volta tudo ao mesmo é votarem no JPP".

A concluir diz que os "os produtores que entregaram mais de metade da sua produção nestes 4 meses, contribuindo para que a GESBA vendesse mais facilmente e a um preço maior, neste momento sentem-se defraudados".