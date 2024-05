PTP "inaugura" sede de campanha na casa de Albuquerque

O PTP esteve na tarde de hoje na Ponta Delgada para "inaugurar" a nova sede de campanha na Casa Del Mar, propriedade do presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque.

"A casa que está no centro da investigação do DCIAP, a Miguel Albuquerque. As suspeitas são de que a casa pode ter sido construída como contrapartida de alegados favores. A obra ficou a cargo da construtora RIM, que terá ganhado vários concursos públicos na madeira", refere o partido em nota enviada.

José Manuel Coelho acusa que "a casa foi feita com dinheiros públicos que o Partido Trabalhista também tem direito a usar uma quota parte e que a partir de agora vai estabelecer a propriedade como sede de campanha".