PTP lamenta que aviões de propaganda do PTP tenham sido abatidos pela Câmara Municipal do Funchal e Horários do Funchal

O PTP disse, hoje, que os aviões de propaganda do PTP foram abatidos pela Câmara Municipal do Funchal e pelos Horários do Funchal, tendo sido retirados "de forma abusiva e ilegal das paragens de autocarro na Avenida do Mar".

A candidatura do Partido Trabalhista assegura que a lei eleitoral foi violada e já apresentou queixa na CNE, exigindo a reposição imediata dos aviões de "abate à corrupção".

"Os órgãos executivos autárquicos e as empresas públicas não têm competência para regulamentar o exercício da liberdade de propaganda e não podem retirar ou mandar retirar propaganda. A aposição de mensagens de propaganda, seja qual for o meio utilizado, não carece de autorização ou licenciamento prévio", diz o partido.

"A campanha do PTP está incomodar os corruptos da Madeira que querem fazer tudo nos silenciar", acrescenta.

O PTP também criticou a actuação das entidades públicas que "em vez de estarem a fazer o seu trabalho estão ocupados em perseguir os partidos políticos da oposição, interferindo com o acto eleitoral".