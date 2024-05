Euro cai ligeiramente antes da divulgação das actas da Fed

O euro baixou esta terça-feira ligeiramente face ao dólar, num dia sem grandes dados macroeconómicos e antes da divulgação na quarta-feira das atas da última reunião de política monetária da Reserva Federal (Fed) norte-americana.

Às 18:00 (hora de Lisboa), o euro seguia a 1,0853 dólares, quando na segunda-feira negociava a 1,0865 dólares.

O Banco Central Europeu (BCE) fixou a taxa de câmbio do euro em 1,0864 dólares.

O euro negociou ligeiramente em baixa durante as últimas horas de uma sessão sem referências importantes.

Na quarta-feira, o mercado estará atento à publicação das atas da última reunião da Fed, que deixou as taxas de juro inalteradas, justificando a decisão com a ausência de avanços na inflação, que permanece elevada.

Na Alemanha foi anunciado que os preços no produtor aumentaram 0,2% em abril em relação ao mês anterior, enquanto desceram 3,3% na comparação com o mesmo mês de 2023, segundo dados do gabinete federal de estatísticas (Destatis).

Divisas...............Ontem............segunda-feira

Euro/dólar............1,0853.................1,0865

Euro/libra............0,85411...............0,85445

Euro/iene.............169,46.................169,59

Dólar/iene............156,14.................156,09