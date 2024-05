Turista sofre queda no Cais do Sardinha

Uma mulher estrangeira de 55 anos caiu esta quarta-feira quando caminhava na vereda da Ponta de São Lourenço, perto da casa no Cais do Sardinha.

A turista apresenta suspeita de fractura num membro inferior, foi assistida pelos Bombeiros Municipais de Machico e será evacuada por via marítima, numa embarcação do SANAS Madeira que já se dirigiu ao local para fazer o transporte da vítima até à Quinta do Lorde.