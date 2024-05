Espécies invasoras levam alunos da Francisco Franco ao Porto Moniz

No âmbito da 'Campanha "As Espécies Invasoras no Arquipélago da Madeira", e em articulação com os conteúdos curriculares das disciplinas de Geografia, Animação Turística e Inglês, os alunos da Turma 11.º 32 (Curso Profissional de Turismo Ambiental e Rural) da Escola Secundária de Francisco Franco deslocaram-se ao Porto Moniz, tendo participado num conjunto de atividades proporcionadas pela edilidade local", informa a escola em nota de divulgação.

"Os alunos visitaram as Piscinas Naturais para observação da vegetação autóctone e invasora ali presente, seguindo depois para o Aquário da Madeira", acrescenta.

Durante a visita, ficaram a saber que "como espécies invasoras, ficaram registados o espinafre e o chorão-das-praias. No Aquário, os alunos ficaram a conhecer seres fantásticos que habitam o oceano - das suas características e comportamentos aos perigos que os ameaçam. Falou-se no pargo-comum, que está em perigo devido à presença de uma espécie invasora, nas lapas, que estão a desaparecer, devido à poluição marítima e à apanha descontrolada na época da reprodução e nos sargaços, que transportam novos seres que poderão competir com as espécies locais", denotaram.

Em seguida, "os alunos do Curso Profissional de Turismo Ambiental e Rural tiveram uma visita guiada ao Jardim do Cantinho para reconhecimento das plantas endémicas que ali ocorrem espontaneamente. Assistiram à intervenção para controlo da rosinha-do-sol e das coroas-de-henrique, duas intrusas neste jardim natural onde predominam as plantas do litoral da ilha".

A operação, "à qual foi dedicada cerca de uma hora e meia, marca o início de um compromisso da Câmara Municipal do Porto Moniz com a causa do combate às invasoras naquele concelho", informa a nota. "Através de Sandra Rodrigues, chefe de divisão, foi comunicado que será efetuada a substituição de plantas invasoras num jardim público situado à entrada das piscinas naturais do Porto Moniz. Entre as plantas sugeridas estão a trevina Lotus glaucus ssp glaucus, a mostarda Sinapidendron gymnocalyx e a perpétua-branca Helichrysum melaleucum e o cardo-branco Carlina salicifolia".

Houve ainda tempo para "um almoço volante e caminhada no Fanal, para conhecer algumas espécies da Laurissilva", conclui.