São Martinho recebe Festa da Diversidade a partir de amanhã

Arranca, amanhã, em São Martinho, pelas 18h30, a Festa da Diversidade Cultural, que terá como palco o Centro Cívico daquela localidade, prolongando-se para o dia seguinte, 18 de Maio.

Este evento visa celebrar a interculturalidade e, ao mesmo tempo, colocar em destaque os cerca de 14 mil cidadãos estrangeiros que residem na Madeira, sendo provenientes de 121 países diferentes.

"A Festa da Diversidade Cultural irá juntar as várias comunidades estrangeiras residentes na Região, nomeadamente a venezuelana, a sul-africana, a brasileira, as africanas, a francesa, a ucraniana, a romena, entre outras, num espaço onde será recreado o típico arraial madeirense", podemos ler em nota da Direcção Regional das Comunidades.

Haverá animação, com DJ’s e diversas actuações musicais, espetáculos de dança, desfiles de moda, exposições e mostras de arte, e ainda as barraquinhas de comes e bebes dos vários países estrangeiros.