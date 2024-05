Calheta recebe Regata da Marinha

No próximo domingo, pelas 15 horas, a Associação Regional de Canoagem da Madeira em parceria com a Capitania do Funchal e com o Clube Naval da Calheta, levam a efeito a Regata da Marinha e simultaneamente a 1ª Etapa do Circuito Regional SIPRE.

A competição conta com 87 canoístas inscritos, envolvendo 74 embarcações, oriundas da Associação de Desportos e Natureza da Ponta do Sol, Associação Náutica de Câmara de Lobos, Centro Treino Mar, Clube Naval da Calheta e Clube Naval do Funchal.

No que às categorias presentes e respectivo percurso diz respeito vão existir Juniores, Seniores, Masters Masculinos e Femininos a competir em SS1, SS2 e SUPC com a obrigatoriedade de percorrer uma distância de 10Km. A largada acontecerá no Paul do Mar e a chegada na Calheta.

Integrada no Campeonato Regional da modalidade, as classificações são tidas em conta para o Circuito Regional SIPRE 2024.