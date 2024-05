Manifesto subscrito por mais de 150 personalidades alerta que "votar no PSD-Madeira é a única via para a estabilidade governativa"

Mais de 150 personalidades da sociedade civil, de várias freguesias, assinaram um manifesto "em prol do futuro da Região", que em traços gerais alertam que "para evitar que aqui se repita a instabilidade que se vive no continente e nos Açores e que se experimentem soluções que entreguem o poder a socialistas, comunistas e demais extremistas que nos conduziriam à paralisia e estagnação, votar no PSD Madeira é a única via para a estabilidade governativa, para o desenvolvimento integral e equilibrado da Madeira e do bem-estar dos madeirenses".



Miguel Mendonça, médico, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, Guilherme Silva, advogado e ex-vice-presidente da Assembleia da República, Correia de Jesus, advogado, ex-deputado à Assembleia da República e ex-secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Miguel de Sousa, ex-vice-presidente do Governo Regional e empresário, Tranquada Gomes, advogado, ex-presidente da Assembleia Legislativa da Madeira e presidente da AG do CS Marítimo, Francisco Jardim Ramos, ex-secretário regional da Saúde, Francisco Santos, ex-secretário regional da Educação, Paulo Fontes, presidente da direcção do Club Sports da Madeira e ex-secretário regional das Finanças, Santos Costa, ex-secretário regional do Equipamento Social e Jaime Freitas, ex-secretário regional de Educação e Recursos Humanos são 10 das mais de 150 figuras da sociedade civil que subscrevem o manifesto.

Quem já agradeceu o apoio foi o presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, através de uma mensagem na sua página do Facebook.

Leia agora o texto integral do manifesto

"Passado, presente, futuro.

Por termos orgulho no passado.

Por respeito ao presente.

Para não hipotecar o futuro.

Passado.

Temos muito orgulho do muito que se fez e construiu.

Desde 1976 que o PPD/PSD é o partido que os Madeirenses identificam com Autonomia e Desenvolvimento.

São estes valores que o fizeram sempre colocar os interesses, as expectativas e as opções do Povo Madeirense acima de todos e quaisquer outros, no respeito absoluto pelo mandato que, a cada momento, a maioria dos Madeirenses lhe atribuiu.

Presente.

O presente faz-se e constrói-se com desenvolvimento e a estabilidade política que os Madeirenses nos confiaram.

Hoje progredimos na economia e no turismo, no acesso à educação e à saúde, no apoio social e na terceira idade, na cultura, no emprego e nas infraestruturas viárias, aeroportuárias e portuárias, na habitação social, em todas as dimensões que permitem o investimento público e privado que nos proporciona, em particular aos mais desfavorecidos, melhorar a sua qualidade de vida.

Temos de continuar a garantir que os nossos filhos e netos terão melhores condições que nós!

Futuro.

Para construirmos o futuro temos de começar por garantir a unidade e coesão interna, de quem privilegia o altruísmo e a generosidade de dar sem nada pedir em troca.

Para o fazermos temos de convencer os Madeirenses que a construção de um futuro ancorado na estabilidade governativa depende da existência de uma maioria sólida e coesa, livre de chantagem e de interesses individuais e egoístas.

Para tratar dos que mais precisam, dos mais jovens, dos mais velhos, de uma classe média esforçada e trabalhadora, das suas dificuldades quotidianas.

Para evitar que aqui se repita a instabilidade que se vive no continente e nos Açores e que se experimentem soluções que entreguem o poder a socialistas, comunistas e demais extremistas que nos conduziriam à paralisia e estagnação!

Votar no PSD Madeira é a única via para a estabilidade governativa, para o desenvolvimento integral e equilibrado da Madeira e do bem-estar dos Madeirenses!

Pelo passado, pelo presente, mas sobretudo, para que se garanta um Futuro em que todos possam continuar a prosperar! Todos. Todos. Todos".