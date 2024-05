Porto Moniz assinala reabertura das urgências com fogo

Passava pouco da meia noite quando na vila do Porto Moniz foi largado fogo de artifício, uma forma, segundo vozes da localidade, de assinalar a reabertura do serviço de urgência do centro de saúde.

Uma velha aspiração dos utentes que há 12 anos reclamam pelo serviço a funcionar dia e noite.

"O povo é quem mais ordena. Fecharam mas agente ganha sempre. Eles [governo] diziam que não era preciso mas se abriram é porque era preciso", adianta um popular que nos encaminha as imagens de celebração desta madrugada no concelho.