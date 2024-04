O JPP está apto para governar!

O Povo da Madeira e Porto Santo será chamado a votar no dia 26 de maio de 2024 para eleger os 47 deputados à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira. Depois de eleitos, o partido mais votado irá formar governo e assumirá a governança dos destinos da nossa Região, no máximo durante os próximos 4 anos.

Durante os últimos 48 anos tivemos um governo liderado pelo PSD, que em 2019 perdeu a maioria absoluta e para se manter agarrado ao poder teve de coligar-se com o CDS. Passados 4 anos, esta coligação PSD/CDS perde a maioria e, novamente, para se manter no poder tiveram de ir buscar o PAN para a “coligação”. Passados 4 meses de governação, foi o que se sabe, as confusões e as trapacices que todos nós conhecemos, e a Assembleia Legislativa Regional é dissolvida para que o Povo possa legitimar uma nova Assembleia e um novo Governo para a Região.

Ora, com medo de voltar a perder a maioria e não poder governar, Miguel Albuquerque afirma que o seu partido não tem linhas vermelhas e está aberto a fazer coligação com qualquer partido! Repito, com qualquer partido! Por outras palavras, para se manter no poder, a mandar, a defender os seus interesses e mais alguns instalados e que lhe dá jeito, a defender alguns lóbis, mostrando que está agarrado ao poder como uma lapa agarrada à rocha, Miguel Albuquerque está disposto a tudo! Depois das mentiras, das promessas que fez e não cumpriu, das confusões em que está metido, sendo mesmo constituído arguido por suspeitas de corrupção, vem este senhor pedir para ser eleito presidente do Governo Regional?!

Recordo que os problemas sociais que afetam atualmente o Povo madeirense e porto-santense, com particular evidência para as 72 mil pessoas em risco de pobreza; a crise na habitação, que afeta em particular os casais jovens e a classe média; as elevadas listas de espera na Saúde e o elevado custo de vida, são da única e inteira responsabilidade de quem nos governou durante décadas, ou seja, o PSD. Esta é a realidade que este partido procura esconder do Povo! Foi o PSD que não conseguiu implementar politicas que vão ao encontro das reais necessidades do Povo.

Lembro apenas que o Governo Regional desde 2019 foi o governo mais despesista de todos os tempos! Foi o Governo que mais dinheiros públicos gastou, desnecessariamente! Foi o Governo que mais dinheiro arrecadou dos impostos do Povo, maior orçamento teve, e depois mais gastou em nomeações e em opções governativas que só favoreceram alguns! A título de exemplo, quando se fala em investir dinheiro para combater as listas de espera, o valor em 2023 foi de 9 milhões! Para a construção de um campo de golfe, o investimento (despesa paga pelos contribuintes) foi de 12 milhões de euros! Afinal onde está a prioridade deste (des)governo PSD e CDS?

Este é o momento de darmos a volta e mandar embora aqueles que já esgotaram a sua idoneidade para o exercício da boa governança pública e que estão apenas agarrados ao poder como lapas agarradas à rocha! É o momento de acreditar que o Juntos Pelo Povo está apto para governar a nossa Região!